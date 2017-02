Perez nieuwe voorzitter Democraten VS

ATLANTA - De Democratische Partij in de Verenigde Staten heeft Tom Perez zaterdag gekozen tot nieuwe voorzitter. Perez was minister van Arbeid onder president Obama.

Door ANP - 25-2-2017, 23:53 (Update 25-2-2017, 23:53)

Hij staat voor de lastige taak de Democratische Partij weer op te bouwen en oppositie te voeren tegen Trump en de Republikeinen. Perez won de tweede ronde van Keith Ellison, de eerste moslim die is gekozen in het congres. In zijn speech tijdens de partijbijeenkomst in Atlanta, Georgia, verklaarde Perez dat de Democratische Partij kampt met een 'crisis van zelfvertrouwen en van relevantie'.

Perez is zoon van immigranten uit de Dominicaanse Republiek.