ANP Trump niet naar het Correspondents' Dinner

WASHINGTON - President Trump gaat niet naar het Correspondents' Dinner. Dat heeft hij zaterdagavond gemeld in een tweet. Het jaarlijkse galadiner van bij het Witte Huis geaccrediteerde journalisten is een traditie in de Amerikaanse politiek. De fungerend president neemt daar als gastspreker zichzelf en de pers op de hak.

Door ANP - 25-2-2017, 23:21 (Update 25-2-2017, 23:21)

,,Ik ben niet aanwezig bij het Witte Huis Correspondents' Association Dinner dit jaar'', twittert Trump. Wel wenst hij iedereen op 29 april een 'geweldige avond'. Een reden heeft de president nog niet gegeven.

Vorig jaar kwam de toenmalige president Barack Obama met een spervuur aan grappen over politieke vrienden, tegenstanders en zichzelf. Hij nam met zichtbaar genoegen de - toen nog - presidentskandidaat Donald Trump op de hak. Zo grapte hij over de onervarenheid van de multimiljardair op het gebied van buitenlands beleid.

Het correspondentendiner van het Witte Huis is ieder jaar met de president als gastster, maar in toenemende mate ook met de glamour van Hollywood en prominenten uit de entertainmentwereld.