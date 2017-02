Transporteur wil truck aanslag Berlijn terug

ANP Transporteur wil truck aanslag Berlijn terug

BERLIJN - De Poolse eigenaar van de vrachtwagen waarmee in december in Berlijn de aanslag op de kerstmarkt is gepleegd, wil zijn voertuig terug. Dat heeft hij zaterdag op de Poolse televisie gezegd. De aanhanger staat op een verlaten parkeerplaats bij een politiebureau in Berlijn.

Door ANP - 25-2-2017, 16:48 (Update 25-2-2017, 16:48)

De truck zelf wordt nog steeds onderzocht op sporen. Ariel Zurawski van het gelijknamige transportbedrijf stelt financiële problemen te hebben omdat hij de vrachtwagen al maanden niet kan inzetten. Inmiddels is de nood zo ernstig dat een faillissement dreigt.

De kans dat Zurawski zijn truck terugkrijgt, is klein. Het Duitse museum Haus der Geschichte in Bonn overweegt namelijk een deel van de ’Berlijn-vrachtwagen’ tentoon te stellen. De truck waarmee de bloedige aanslag op de kerstmarkt in Berlijn werd gepleegd, heeft volgens het museum maatschappelijke en historische relevantie.

De Poolse transporteur verlangt geen geld van Duitsland, maar vooral een snelle beslissing van de Duitse overheid. Na de eerste berichten in de Poolse media over zijn financiële problemen hebben mensen Zurawski spontaan geld aangeboden.