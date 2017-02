Koerdische journaliste komt om in Mosul

ANP Koerdische journaliste komt om in Mosul

MOSUL - De Koerdische journaliste Shifa Gardi is door een bermbom omgekomen, terwijl ze verslag deed van de strijd om de Iraakse stad Mosul. Dat laat Rudaw, de nieuwsorganisatie waarvoor ze werkte, weten. Haar cameraman, Younis Mustafa, raakte gewond.

Door ANP - 25-2-2017, 16:32 (Update 25-2-2017, 16:32)

Gardi presenteerde dagelijks een programma over de strijd in Mosul. In een verklaring noemt Rudaw haar ,,een van de moedigste journalisten van de nieuwsorganisatie''.

In Mosul vecht het Iraakse leger met Islamitische Staat. De dorpen aan de zuidwestkant van de stad zijn inmiddels in handen van regeringstroepen.