Voorlopig niet meer slapen in Waldorf Astoria

NEW YORK - Het wereldberoemde Waldorf-Astoriahotel in New York sluit woensdag de deuren. Het hotel blijft naar verwachting drie jaar dicht.

Door ANP - 25-2-2017, 13:54 (Update 25-2-2017, 13:54)

In 2014 kocht de Chinese verzekeraar Anbang het hotel voor 1,55 miljard euro van de vorige eigenaar Hilton Worldwide Holdings. De Chinese pandeigenaren vinden het tijd voor een ingrijpende verbouwing. Het hotel zou niet meer voldoen aan de eisen van de moderne tijd. Van de 1413 hotelkamers in het huidige hotel, komen na de renovatie maximaal 500 kamers terug. De andere kamers worden verbouwd tot appartementen.

In de kamers van het Waldorf Astoria sliepen bijna alle Amerikaanse presidenten en sterren als Sophia Loren, Elizabeth Taylor en Frank Sinatra.