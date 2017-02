Maleisië zoekt diplomaat na vliegveldmoord

ANP Maleisië zoekt diplomaat na vliegveldmoord

KUALA LUMPUR - Maleisië is op zoek naar een Noord-Koreaanse diplomaat in verband met de moord op de broer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un op 13 februari. Het gaat om de 44-jarige tweede secretaris van de Noord-Koreaanse ambassade in Kuala Lumpur.

Door ANP - 25-2-2017, 13:42 (Update 25-2-2017, 13:42)

De Maleisische autoriteiten verklaarden zaterdag dat ze hem willen verhoren en dat een arrestatiebevel tegen hem wordt uitgevaardigd als hij zich niet snel meldt. Wat zijn vermeende rol bij de moord is, is niet duidelijk.

Een van de twee vrouwen die na de moord zijn aangehouden, een 25-jarige Indonesische, heeft gezegd dat ze iets meer dan 90 dollar (ruim 85 euro) kreeg om mee te doen met de aanval op de halfbroer Kim Jong-nam op het vliegveld van Kuala Lumpur. Ze heeft dat gezegd tegen een Indonesische diplomaat die haar in haar cel heeft opgezocht. De vrouw dacht dat het om een grap ging.