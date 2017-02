Mechelse politieman verdacht van racisme

ANP Mechelse politieman verdacht van racisme

MECHELEN - De politie in het Belgische Mechelen heeft een collega gearresteerd die racistische afbeeldingen van een commissaris zou hebben verspreid. De inspecteur had een foto van de vrouwelijke commissaris van Indiase komaf voorzien van racistische termen.

Door ANP - 25-2-2017, 9:22 (Update 25-2-2017, 9:22)

Op de foto staat gezicht van Jinnih Beels met de tekst ,,en waarom zou ik jou een hand moeten geven? " en ,,jouw kleur staat mij niet aan''. De afbeelding werd gedeeld in een WhatsApp-groep binnen het korps.

De inspecteur is met onmiddellijke ingang geschorst. De leiding van het korps werd vrijdag van de foto op de hoogte gebracht waarna justitie werd ingeschakeld. De politievakbond VSOA is naar eigen zeggen 'verbijsterd' over de foto, aldus Belgische media zaterdag.