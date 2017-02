'Noord-Korea omzeilt sancties'

NEW YORK - Noord-Korea omzeilt internationale sancties met een goed georganiseerd netwerk van overzeese bedrijven. Dat staat in een rapport van de VN dat binnenkort verschijnt.

Door ANP - 25-2-2017, 7:47 (Update 25-2-2017, 7:47)

De VN hebben het land een reeks sancties en een streng wapenembargo opgelegd vanwege rakettesten en een nucleair programma. Een speciaal panel van de VN onderzocht de effecten.

Volgens de onderzoekers gebruikt Noord-Korea ,,zeer ervaren agenten die getraind zijn in het verplaatsen van geld, mensen en goederen, inclusief wapens, over grenzen'', aldus het rapport. Lidstaten van de VN worden opgeroepen ,,extra waakzaam'' te zijn als het gaat om Noord-Koreaanse diplomaten die zich met commerciële activiteiten bezighouden, want die zouden illegale netwerken kunnen helpen met geld.