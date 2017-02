Oud-vicepresident Guatemala aangeklaagd in VS

ANP Oud-vicepresident Guatemala aangeklaagd in VS

GUATEMALA-STAD - De Verenigde Staten hebben de voormalige Guatemalteekse vicepresident Roxana Baldetti en oud-minister Mauricio Lopez Bonilla aangeklaagd voor drugssmokkel. De Amerikaanse ambassade heeft dat vrijdag laten weten, aldus de Guatemalteekse krant La Prensa Libre.

Door ANP - 24-2-2017, 22:54 (Update 24-2-2017, 22:54)

Baldetti en Bonilla zouden betrokken zijn bij de doorvoer van cocaïne naar de VS. Washington wil dat Guatemala de twee oud-bewindslieden uitlevert.

Baldetti moest in mei 2015 opstappen als vicepresident wegens een andere zaak. Haar persoonlijke secretaris was vermoedelijk een van de drijvende krachten achter een corruptienetwerk. In onderschepte telefoongesprekken was Baldetti gekoppeld aan het netwerk. Dat zou in ruil voor smeergeld de mogelijkheid hebben geboden onder importheffingen uit te komen.