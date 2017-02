Rusland wijst VN-sancties tegen Syrië af

NEW YORK - Rusland wijst sancties tegen Syrië wegens het gebruik van chemische wapens tegen burgers af. Een hoge Russische diplomaat heeft vrijdag gezegd dat een veto zal worden uitgesproken over de VN-resolutie die voorligt, tot ongenoegen van de Verenigde Staten.

Door ANP - 24-2-2017, 20:28 (Update 24-2-2017, 20:28)

,,Het argument is dat de resolutie zelf in tegenspraak is met het fundamentele principe van het vermoeden van onschuld totdat het onderzoek is afgerond'', zei Vladimir Safronkov, de plaatsvervangend Russisch ambassadeur bij de VN na een vergadering van de Veiligheidsraad. Volgens hem ligt er een ,,enorme druk'' op de organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW) in Den Haag om met een eenzijdig resultaat te komen in het onderzoek.

Rusland is de belangrijkste bondgenoot van president Bashar al-Assad. ,,Hoe lang gaat Rusland nog door met babysitten en excuses maken voor het Syrisch regime", vroeg de Amerikaanse VN-afgevaardigde Nikki Haley zich daarna hardop af. Ze benadrukte dat er genoeg bewijzen zijn gevonden voor de inzet van chemische wapens tegen de bevolking om de schuldigen op een zwarte lijst te kunnen zetten.