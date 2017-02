Steeds meer Turken willen asiel in Duitsland

ANP Steeds meer Turken willen asiel in Duitsland

BERLIJN - Steeds meer Turkse diplomaten willen, al dan niet in gezelschap van vrouw en kinderen, politiek asiel in Duitsland. Ze zijn bang in eigen land vervolgd te worden wegens vermeende betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep vorig jaar juli. Bij de Bondsregering zijn tot dusver 136 asielaanvragen bekend van Turken met een diplomatiek paspoort.

Door ANP - 24-2-2017, 17:00 (Update 24-2-2017, 17:00)

Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag geantwoord op vragen van Özcan Mutlu, parlementslid van de Groenen. De Duitse media berichtten dat deze 136 aanmeldingen zijn gedaan tussen augustus 2016 en januari van dit jaar. In oktober sprak de regering Merkel nog van 35 gevallen.

Volgens het ministerie duurt de behandeling van een asielaanvraag door een Turks staatsburger gemiddeld zo'n veertien maanden. Diplomaten en hun naaste familie krijgen geen voorrang. De stroom politieke vluchtelingen stijgt ook gestaag, van 1800 in 2014 via ruim 4600 naar 5742 vorig jaar, onder wie 4300 Turkse Koerden. Buitenlandminister Mevlüt Cavusoglu eiste in november nog de uitlevering van meer dan 4000 leden (,,terroristen'') van de verboden arbeiderspartij PKK.