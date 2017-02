Onderzoek naar radioactiviteit Kuala Lumpur

ANP Onderzoek naar radioactiviteit Kuala Lumpur

KUALA LUMPUR - Maleisië gaat de luchthaven en andere locaties van Kuala Lumpur onderzoeken op radioactief materiaal. Dat heeft de politie van Maleisië vrijdag gezegd. Het onderzoek volgt op de bekendmaking dat de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is uitgevoerd met een sterk zenuwgas, genaamd VX.

Door ANP - 24-2-2017, 9:05 (Update 24-2-2017, 9:05)

Het is voor het eerst dat de Maleisische autoriteiten spreken over radioactief materiaal in verband met de moord. Wat voor materiaal er mogelijk is achtergebleven, is niet bekend.

Alle locaties waar de verdachte van de moord op Kim Jong-nam is geweest zullen worden onderzocht. Kim Jong-nam overleed enkele uren nadat hij was aangevallen op het vliegveld van Kuala Lumpur, waar hij wachtte op een vlucht naar Macau.

De autoriteiten onderzoeken nog of het zenuwgas Maleisië is binnengebracht of in het land zelf is vervaardigd.