Tegenstandster Filipijnse president opgepakt

MANILLA - Een van de belangrijkste critici van de Filipijnse president Rodrigo Duterte is vrijdag opgepakt voor drugs en corruptie. De Filipijnse senator Leila de Lima wordt ervan beschuldigd geld te hebben aangenomen van drugsdealers die in de gevangenis zaten toen ze minister van Justitie was onder de vorige president. De aanklacht komt van het ministerie van Justitie.

Door ANP - 24-2-2017, 4:02 (Update 24-2-2017, 4:02)

De Lima is een felle tegenstander van Duterte, die omstreden is wegens zijn oorlog tegen drugs. Daarin zijn al ruim 7700 mensen gestorven. De senator noemde de president afgelopen dinsdag een ,,sociopathische seriemoordenaar'' en had zijn kabinet opgeroepen hem ongeschikt te verklaren voor het ambt.

,,Ik ben onschuldig. Er is niets waar van de beschuldigingen dat ik geprofiteerd zou hebben van de drugshandel, dat ik drugsgeld heb aangenomen en drugscriminelen heb beschermd. Het zijn allemaal leugens'', zei ze kort voordat ze weggeleid. De mensenrechtenactiviste zegt dat haar arrestatie politiek gemotiveerd is.