Trump wil weer koploper kernwapens zijn

WASHINGTON - President Donald Trump wil dat de Verenigde Staten weer koploper worden als het gaat om het aantal kernwapens. Omdat het land achterop is geraakt, moet het nucleaire arsenaal worden uitgebreid.

Door ANP - 24-2-2017, 2:02 (Update 24-2-2017, 2:02)

,,Ik zou het liefst zien dat niemand kernwapens heeft, maar we zullen nooit achterop raken en toestaan dat een ander land, zelfs niet een bevriend land, meer kernwapens heeft dan wij'', zei hij donderdag (plaatselijk tijd) in een interview met persbureau Reuters. ,,Het zou een droom zijn als geen enkel land nucleaire wapens heeft, maar als ze er toch zijn, dan moeten wij de meeste hebben.''

Rusland heeft momenteel 7000 kernkoppen en de VS hebben er 6800, zo heeft het Ploughshares Fund, een anti-kernwapenstichting, bijgehouden.

Als de VS meer kernwapens willen hebben dan Rusland, dan zou dat een breuk met het New START-verdrag kunnen zijn dat de vorige president Barack Obama sloot met zijn toenmalige Russische ambtsgenoot Dmitri Medvedev. Dat verdrag bepaalt dat beide landen evenveel kernwapens hebben en dat aantal tien jaar gelijk houden.

Trump noemde het New START-verdrag een eenzijdig deal. ,,Nog zo'n slechte afspraak die het land heeft gemaakt. We gaan ervoor zorgen dat we goede verdragen sluiten.''

De president sprak ook zijn ergernis uit over de recente test met een ballistische raket door Noord-Korea en noemde een raketafweersysteem voor buurlanden Zuid-Korea en Japan een van de opties. Ook voerde Trump de druk op China op om een grotere invloed uit te oefenen op het regime in Pyongyang. ,,Het is een gevaarlijke situatie en naar mijn mening zou China daar snel een einde aan kunnen maken, als het dat wil.''