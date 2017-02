Macron: belasting en begrotingstekort verlagen

PARIJS - De Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron heeft donderdag in een interview met Les Echos zijn financiële plannen ontvouwd voor het geval hij in mei wordt gekozen als opvolger van François Hollande. De voormalig minister van economische zaken wil de vennootschapsbelasting verlagen van 33,3 naar 25 procent.

Door ANP - 23-2-2017, 21:49 (Update 23-2-2017, 21:49)

Om het begrotingstekort te verminderen, een eis van de partners in de eurozone, gaat hij vooral snoeien in het overheidsapparaat. Hij wil met hervormingen het vertrouwen van Duitsland, de economische grootmacht in de EU, wekken in plaats van de confrontatie met Berlijn te zoeken.

Macron zei dat hij zich ten doel stelt in de publieke sector 120.000 banen te schrappen. Daarnaast gaat hij flink investeren om de werkgelegenheid te stimuleren. Daarvoor trekt hij 60 miljard uit, minder dan zijn conservatieve rivaal François Fillon heeft beloofd (100 miljard), maar ambitieuzer dan waartoe de socialisten, nu nog aan de macht, bereid zijn. Macron wil de werkloosheid in de periode tot 2022 terugbrengen van 10 naar 7 procent. Dat lijkt hem redelijk en haalbaar.