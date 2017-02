Mexico geïrriteerd door migratiebeleid VS

MEXICO STAD - Mexicaanse regeringsleden hebben hun ,,verontrusting en irritatie'' uitgesproken over het migratiebeleid dat de de Amerikaanse president Donald Trump wil gaan voeren. Luis Videgaray en Miguel Angel Osorio Chong, minister van Buitenlandse - respectievelijk Binnenlandse Zaken, overlegden donderdag met hun Amerikaanse collega's Rex Tillerson en John Kelly.

Door ANP - 23-2-2017, 21:48 (Update 23-2-2017, 21:48)

Behalve het gevoelige punt van de deportatie van miljoenen illegale immigranten, onder wie velen uit Mexico, kwamen ook de handelsbetrekkingen en de veiligheidsproblematiek aan de orde. Beide partijen pleitten voor voortzetting van de dialoog over deze belangrijke onderwerpen, zonder in details te treden.

,,We hebben stappen gezet in de goede richting'', zei Videgaray. ,,De beste manier om onze meningsverschillen bij te leggen is het tweegesprek''.