ANP Onderzoek naar SPD'er Martin Schulz

BRUSSEL - Het Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF onderzoekt de handel en wandel van Martin Schulz, de voormalig voorzitter van het Europees Parlement. Schulz is in Duitsland momenteel SPD-kandidaat voor het bondskanselierschap.

Door ANP - 23-2-2017, 19:55 (Update 23-2-2017, 19:55)

Over de 61-jarige Schulz deden al enige tijd verhalen de ronde dat hij tijdens zijn periode als EP-voorzitter van 2012 tot januari dit jaar bepaalde mensen zonder goede reden promotie liet maken en onterechte bonussen toekende. Der Spiegel noemde Markus Engels, Schulz' huidige campagneleider in Duitsland, als een van de mensen die profiteerden. OLAF bekijkt momenteel op basis van de gegevens of een volledig fraude- en corruptieonderzoek is gerechtvaardigd.

Schulz doet het in Duitsland in de peilingen momenteel bijzonder goed. Hij ligt zelfs voor op zittend bondskanselier Angela Merkel.