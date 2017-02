Levenslang voor moordenaar van Helen Bailey

ANP Levenslang voor moordenaar van Helen Bailey

ROYSTON/ST. ALBANS - De 56-jarige Ian Stewart is donderdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens de moord op zijn verloofde, de bekende jeugdboekenschrijfster Helen Bailey. De rechter achtte de computerspecialist woensdag schuldig. Stewart komt pas op zijn vroegst over 34 jaar vrij.

Door ANP - 23-2-2017, 16:41 (Update 23-2-2017, 16:41)

De rechter noemde de moordenaar ,,een waarlijk gevaar voor vrouwen". Stewart is hiermee nog niet van justitie af. Het Openbaar Ministerie onderzoekt namelijk nog of zijn vroegere vrouw in 2010 daadwerkelijk aan een epileptische aanval is gestorven.

Ian Stewart ontkent nog steeds dat hij de moordenaar van de schrijfster is. Helen Bailey werd drie maanden nadat ze werd vermist, in juli 2016 gevonden in een beerput in de tuin van haar huis. Ze had een slaapmiddel toegediend gekregen en was daarna met een kussen verstikt.

De rechter acht aannemelijk dat de computerspecialist zijn verloofde ombracht om haar fortuin van omgerekend 4,7 miljoen euro in handen te krijgen.