Duitse deelstaat wil geen pratende Erdogan

ANP Duitse deelstaat wil geen pratende Erdogan

KEULEN - De regering van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen wil tegenhouden dat de Turkse president Erdogan daar een toespraak komt houden in verband met het referendum over de grondwet in Turkije in april. De deelstaat heeft de landelijke regering in Berlijn gevraagd te helpen om de toespraak te voorkomen.

Door ANP - 23-2-2017, 11:15 (Update 23-2-2017, 11:15)

Woensdag werd bekend dat Erdogan na een bezoek aan Straatsburg in maart een tussenstop zal maken in de Duitse deelstaat om daar woonachtige Turken toe te spreken. Op 16 april is er een referendum onder andere over de vraag of de Turkse grondwet moet worden veranderd en het land moet overstappen op een presidentieel systeem. Dat zou Erdogan aanzienlijk meer macht geven. Ook Turken in het buitenland, zoals Duitsland, mogen meestemmen.

De minister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen, Ralph Jäger, vindt de komst van Erdogan maar niets. ,,De vrijheid van meningsuiting hier mag niet worden misbruikt om promotie te maken voor een grondwetswijziging in Turkije die grondrechten inperkt en de doodstraf weer invoert'', zegt hij.