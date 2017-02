Arrestatie voor bommeldingen België

BRUSSEL - Een jongeman die vorig jaar oktober chaos veroorzaakte in België door een reeks valse bommeldingen is aangehouden en in een cel gezet. Op het melden van valse informatie over een terroristische aanslag staat een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar, meldde het Openbaar Ministerie in Brussel woensdag.

Door ANP - 23-2-2017, 11:07 (Update 23-2-2017, 11:07)

Na bommeldingen op 5 oktober werden het station Brussel-Noord en gerechtelijke gebouwen in de Belgische hoofdstad geëvacueerd. Ook het station en de luchthaven van Charleroi zouden die dag volgens de man worden getroffen door explosieven.

De meldingen zorgden voor meer dan vier uur overlast voor treinreizigers. De hulpdiensten waren er ook lang mee in de weer. Vijf dagen later deed de man een valse bommelding over een ander gerechtsgebouw in Brussel.

De politie kwam de verdachte uit Namen op het spoor via zijn IP-adres. Spoorbedrijven willen de schade op hem verhalen.