Iraakse troepen bestormen vliegveld Mosul

ANP Iraakse troepen bestormen vliegveld Mosul

BAGDAD - Iraakse veiligheidstroepen zijn donderdag begonnen met de bestorming van het door Islamitische Staat gecontroleerde vliegveld bij de stad Mosul en een nabijgelegen militaire basis. Dat meldt de Iraakse staatstelevisie.

Door ANP - 23-2-2017, 9:26 (Update 23-2-2017, 9:26)

De aanval is onderdeel van het door de Verenigde Staten ondersteunde offensief om het door IS bezette westelijke deel van de stad in handen te krijgen.

,,Onze strijdkrachten zijn een belangrijke operatie begonnen met de bestorming van de luchthaven van Mosul en de Ghozlani basis om IS te verdrijven. Wij kunnen bevestigen dat het vliegveld zo goed als is heroverd en het is een kwestie van korte tijd voordat we het helemaal onder controle hebben’’, aldus een woordvoerder van de antiterreureenheid.