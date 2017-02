'VS doen niet aan massadeportaties'

ANP 'VS doen niet aan massadeportaties'

GUATEMALA STAD - De Verenigde Staten deporteren niet op grote schaal illegale migranten en zullen zich aan de wet houden. Er zullen echter sneller mensen het land worden uitgezet dan in het laatste decennium is gebeurd. Dat heeft minister John Kelly van Binnenlandse Veiligheid woensdag gezegd bij zijn bezoek aan Guatemala.

Door ANP - 23-2-2017, 7:27 (Update 23-2-2017, 7:27)

De minister zei dit tijdens een bijeenkomst in Guatemala Stad nadat hij een vliegtuig met uitgezette Guatemalteken terug in dat land had verwelkomd. ,,Als je overweegt om heel veel geld aan een mensensmokkelaar te gaan betalen om je naar de VS te brengen, dan verspil je je geld'', was de boodschap van Kelly. ,,Je zal heel snel worden teruggebracht.''

Kelly, die na zijn bezoek doorreisde naar Mexico, deed zijn uitspraken een dag nadat het Amerikaanse ministerie had bekendgemaakt dat de VS illegale migranten gaan terugsturen naar Mexico, ongeacht hun nationaliteit. Dit tot woede van Mexico.