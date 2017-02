Brit Award voor David Bowie

LONDEN - David Bowie heeft ruim een jaar na zijn overlijden de Brit Award gewonnen in de categorie Britse mannelijke soloartiest. Bowie stierf op 10 januari 2016 op 69-jarige leeftijd in New York. Het postuum eerbetoon voor een van de grootste Britse artiesten ooit werd algemeen verwacht.

Door ANP - 22-2-2017, 23:11 (Update 22-2-2017, 23:11)

Bowie's laatste album Black Star, twee maanden voor zijn dood uitgebracht, kreeg de prijs voor het beste album van het jaar.

De Britse single van het jaar werd gemaakt door de meisjesband Little Mix voor hun lied Shout to My Ex. De Schotse singer-songwriter Emeli Sandé (29) werd geëerd als de beste vrouwelijke artiest. De alternatieve rockband The 1975 werd geëerd als beste groep. De 32-jarige singer-songwriter Rory Graham, bekend als Rag'nBone Man, kreeg de prijs voor de grootste doorbraak in Groot-Brittannië.

De Brit Awards zijn prijzen die de Britse muziekindustrie jaarlijks uitreikt, dit jaar voor de 37e keer. De prijsuitreiking vond woensdag plaats in Londen.