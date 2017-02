Moslims financieren herstel joods kerkhof

NEW YORK - Amerikaanse moslims hebben omgerekend zo'n 80.000 euro opgehaald om door vandalen beschadigde grafstenen op een joods kerkhof te repareren. De beschadigingen op een begraafplaats in St.Louis in de staat Missouri gingen gepaard met bedreigingen van joodse instellingen op internet.

Door ANP - 22-2-2017, 22:23 (Update 22-2-2017, 22:23)

Ongeveer 170 grafstenen werden omgetrapt of beschadigd. Veel mensen beschouwden de actie als het zoveelste bewijs van het antisemitisme dat na de verkiezing van Donald Trump tot president de kop opstak. Tijdens zijn campagne kreeg hij veel steun van blanke nationalisten en ultrarechtse groeperingen.

De moslims die het geld ophaalden voor het herstel van de grafstenen, tonen zich op hun website solidair met de joden en veroordelen ,,de afschuwelijke uiting van ontheiliging" op de begraafplaats. Opvallend genoeg weigerde de joodse begraafplaats zelf elk commentaar op de gift.