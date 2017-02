Kabinetschef van Le Pen aangeklaagd

PARIJS - De kabinetschef van Marine Le Pen is formeel in staat van beschuldiging gesteld wegens het misbruik van EU-fondsen. Dat gebeurde nadat Catherine Griset woensdag was verhoord door de gerechtelijke politie. Ze is ingesloten.

Door ANP - 22-2-2017, 20:57 (Update 22-2-2017, 20:57)

De lijfwacht van de presidentskandidate van het Front National, Thierry Legier, werd na het verhoor op vrije voeten gesteld. Het onderzoek richt zich op fictieve tewerkstelling van Legier als parlementair assistent. Le Pen moet het Europees Parlement zo'n 340.000 euro terugbetalen. Le Pen weigert dat, waardoor momenteel een deel van haar loon als parlementariër wordt ingehouden.

Le Pen heeft verklaard dat er niets fictiefs aan de tewerkstelling was en dat ze de bewijzen daarvan aan het Europees Bureau voor Fraudebestrijding heeft overlegd.