Hervatting van vredesbesprekingen over Syrië

ANP Hervatting van vredesbesprekingen over Syrië

GENÈVE - De Verenigde Naties zijn donderdag in Genève gastheer van vredesbesprekingen over de burgeroorlog in Syrië. De bijeenkomst met de betrokken partijen werd in april 2016 zonder concreet resultaat afgebroken.

Door ANP - 22-2-2017, 16:38 (Update 22-2-2017, 16:38)

De partijen zijn dezelfde gebleven, maar de politieke context is veranderd. Zo hebben de Verenigde Staten een nieuwe leider. Ook in Turkije is de situatie anders sinds de mislukte coup in juli. President Assad van Syrië heeft met hulp van Rusland en Iran, die ook beide aanschuiven, het slagveld een ander aanzien gegeven. Grootste verandering was de herovering van Aleppo op de rebellen.

De eisen van de Syrische partijen zijn ongewijzigd. Terwijl er een staakt-het-vuren geldig is, zullen in Zwitserland de rebellen onder meer vragen om vrijlating van gevangenen en, het belangrijkste, wijziging van de politieke situatie: Assad moet weg.

De Syrische regering wil alle rebellen gebrandmerkt zien als terroristen die de wapens moeten neerleggen en die dan pas mogen praten over een politieke oplossing.