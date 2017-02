Voor het eerst vrouw baas van politie Londen

LONDEN - Het politiekorps in Londen krijgt voor het eerst in zijn bestaan een vrouw als baas. Het is de 56-jarige Cressida Dick die nu nog op het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt en eerder chef-anti-terreur van het politiekorps was.

Door ANP - 22-2-2017, 16:19 (Update 22-2-2017, 16:19)

Haar benoeming werd woensdag bekendgemaakt. Het korps, the Metropolitan Police geheten, is het grootste van Groot-Brittannië en is verantwoordelijk voor de hele metropool Londen. Het is in 1829 opgericht en werd sindsdien alleen door mannen geleid.