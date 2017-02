Berlijn wil geen groot leger meer

BERLIJN - Duitsland zal meer geld gaan uitgeven aan defensie, maar gezien de geschiedenis van het land is het geen goed idee een grote militaire macht te worden. Dit zei minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel woensdag in een reactie op de druk op leden van de NAVO veel meer aan landsverdediging te doen. Het is de vraag of onze buren kalm zouden blijven als we een grote militaire macht worden, vroeg Gabriel zich hardop af.

Door ANP - 22-2-2017, 15:18 (Update 22-2-2017, 15:18)

Washington dringt er sinds president Donald Trump is aangetreden herhaaldelijk op aan dat de overige leden van de NAVO eindelijk fors geld uittrekken voor de militaire taken van het bondgenootschap. Trump stelt dat de VS alles betalen en doen en dat daar een einde aan moet komen.

Het Duitse leger stamt uit 1871 en telde honderd jaar geleden circa 800.000 man. Daarmee diende ongeveer 1,4 procent van de bevolking de strijdkrachten. Duitsland verloor vervolgens twee wereldoorlogen en bracht in de tweede naar schatting meer dan 18 miljoen militairen op de been. De Bundeswehr telt nog geen 200.000 mensen en het percentage Duitsers dat voor de strijdkrachten werkt is nu iets meer dan 0,2 procent.