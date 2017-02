Erdogan spreekt in Duitsland over referendum

BERLIJN - De Turkse president Erdogan brengt volgende maand een bezoek aan Duitsland in verband met het referendum dat in april in Turkije wordt gehouden over de veranderingen van de grondwet en de overstap naar een presidentieel systeem. Volgens Duitse media zal hij na een officieel bezoek aan Straatsburg in de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen een tussenstop maken om Turken toe te spreken.

Door ANP - 22-2-2017, 15:12 (Update 22-2-2017, 15:12)

De omstreden plannen geven Erdogan, als ze het fiat van het Turkse volk krijgen, veel meer macht. Het Turkse parlement is er al mee akkoord gegaan. Het referendum is op 16 april. Ook Turken in andere landen zoals Duitsland mogen meestemmen. Duitsland telt ruim 1,4 miljoen Turken die mogen stemmen.

Diverse Duitse politici wijzen een optreden van Erdogan af omdat ze vrezen voor eenzijdige propaganda.