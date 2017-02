Rechter: Zuid-Afrika mag niet uit Strafhof

JOHANNESBURG - De beslissing van Zuid-Afrika om het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag niet langer te erkennen, is in strijd met de grondwet. Dat heeft het Zuid-Afrikaans hooggerechtshof woensdag bepaald. De oppositie in Zuid-Afrika had de zaak aangespannen.

Door ANP - 22-2-2017, 10:07 (Update 22-2-2017, 10:07)

De Zuid-Afrikaanse regering heeft eerder laten weten dat land van plan is het Verdrag van Rome op te zeggen. Met dat verdrag werd in 1998 het ICC opgericht. In 2002 ging het ICC officieel van start. Het is het eerste juridische orgaan met een permanente internationale jurisdictie ten aanzien van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.

Het hof ligt in Afrika onder vuur omdat het daar inmiddels wordt gezien als een tribunaal om Afrikanen te berechten. Het ICC vervolgt vrijwel uitsluitend mensen uit Afrika, onder wie staatshoofden zoals de president van Soedan, Omar Hassan al-Bashir.