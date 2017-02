Turkije pakt vermoedelijke IS-strijders op

ANKARA - De Turkse autoriteiten hebben woensdag 35 vermoedelijke leden van terreurbeweging Islamitische Staat opgepakt. Volgens de Turkse zender Habertürk werden de arrestaties verricht bij invallen in Istanbul.

Door ANP - 22-2-2017, 8:57 (Update 22-2-2017, 8:57)

De politie deed op 41 locaties huiszoeking. Daarbij werden documenten over IS in beslag genomen.

IS wordt verantwoordelijk gehouden voor zeker zes aanslagen in de afgelopen anderhalf jaar op burgerdoelen. De autoriteiten hebben de strijd tegen terreurnetwerken fors opgevoerd.