Russische ruimtecapsule naar ISS

ALMATI - Een Russische Progress-capsule is woensdag gelanceerd vanaf het kosmodroom Bajkonoer in Kazachstan. De capsule brengt voorraden naar het internationale ruimtestation ISS. In december liep de lancering van een Progress-capsule nog uit op een mislukking; zes minuten na de lancering stortte het ruimtevaartuig neer.

Door ANP - 22-2-2017, 8:22 (Update 22-2-2017, 8:22)

De Progress-capsule werd met behulp van een Sojoez-raket vanaf de Russische lanceerbasis gelanceerd en moet over twee dagen aankomen bij het ISS. Later woensdag arriveert bij het ISS, als alles goed verloopt, een Dragon-capsule van SpaceX. Astronauten gaan de Dragon met een speciale robotarm aan het ruimtestation koppelen.