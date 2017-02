Diplomaat verdachte in moord Kim Jong-nam

KUALA LUMPUR - De aanwijzingen dat Noord-Korea achter de moord op Kim Jong-nam zit, worden sterker. De Maleisische politie heeft een hoge medewerker van de Noord-Koreaanse ambassade als verdachte aangemerkt. Een andere verdachte werkt bij de luchtvaartmaatschappij van Noord-Korea. De politie heeft de twee opgeroepen voor verhoor. Vier andere verdachten zijn gevlucht naar Noord-Korea.

De Maleisische autoriteiten hebben nog steeds niet vastgesteld waaraan Kim Jong-nam, de van de familie vervreemde halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, vorige week is overleden.

Kim stierf nadat hij in de budgetterminal van de luchthaven van Kuala Lumpur was aangevallen en iets in zijn gezicht gespoten kreeg. Zuid-Koreaanse en Amerikaanse functionarissen gingen er al vanuit dat Kim door Noord-Koreaanse agenten was gedood. Kim woonde onder Chinese bescherming in Macau.