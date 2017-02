Levensverwachting naar 90 jaar

LONDEN - Mensen worden steeds ouder. Rond 2030 zal de levensverwachting de grens van 90 jaar passeren. Zo zullen de meisjes die in 2030 worden geboren in koploper Zuid-Korea gemiddeld bijna 91 jaar oud worden. Meisjes uit Frankrijk, Japan en Spanje halen de 90 net niet.

Door ANP - 22-2-2017, 1:14 (Update 22-2-2017, 1:14)

Dat staat in een onderzoek in het medisch blad The Lancet. Zo'n levensverwachting werd vroeger vrijwel onmogelijk geacht, maar de onderzoekers denken dat het einde van de stijging nog niet in zicht is.

Zuid-Korea heeft ook bij mannen de hoogste levensverwachting. Een jongetje dat daar in 2030 wordt geboren, kan 84 worden. De levensverwachting stijgt niet alleen voor baby's, maar ook voor volwassenen. Een Zuid-Koreaanse vrouw die in 2030 haar 65e verjaardag viert, en dus in 1965 is geboren, heeft dan gemiddeld nog 27,5 jaar voor de boeg.

Dat Zuid-Koreanen zo oud worden, komt door hun goede manier van leven: lage bloeddruk, weinig roken, goede gezondheidszorg en goede voeding voor kinderen.

Nederlandse mannen komen op de vijfde plaats wereldwijd. Jongetjes die hier in 2030 worden geboren, hebben een levensverwachting van 83,7 jaar. Nederlandse meisjes uit 2030 zitten met 85,4 jaar in de middenmoot. Nederlandse vrouwen uit 1965 hebben na 2030 gemiddeld nog 23 jaar te leven, mannen nog 21,5 jaar.

De Verenigde Staten zullen in 2030 de laagste levensverwachting van de rijke landen hebben. De onderzoekers wijten dat aan hoge moordcijfers, veel overgewicht, hoge kindersterfte en een slechte toegang tot gezondheidszorg.

Uit het onderzoek blijkt ook dat vrouwen ouder worden dan mannen, maar dat het verschil kleiner wordt. ,,Mannen leefden vroeger ongezonder en hadden dus een lagere levensverwachting. Ze rookten en dronken meer, hadden meer verkeersongelukken en werden vaker vermoord. De levens van mannen en vrouwen zien er steeds gelijker uit en dus ook hun levensverwachtingen'', aldus de onderzoekers.