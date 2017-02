Trump wil 'dromers' met rust laten

WASHINGTON - De regering Trump wil de immigranten die als kind illegaal de Verenigde Staten zijn binnengekomen met rust laten. Zij staan bekend als 'dromers' en zijn over het algemeen goed geïntegreerd. Het gaat om volgens de Amerikaanse media ongeveer 800.000 vertegenwoordigers van de tweede generatie, die ook al bescherming genoten toen Obama nog president was. Alle anderen die geen verblijfsvergunning hebben, moeten rekening houden met uitzetting. Dat zijn er naar schatting meer dan 10 miljoen.

Door ANP - 21-2-2017, 17:49 (Update 21-2-2017, 18:28)

Dat staat in de leidraad die dinsdag door het departement van Binnenlandse Veiligheid, geleid door John Kelly, naar buiten is gebracht. Het beleidsplan is de uitwerking van de decreten die Trump vorige maand ondertekende ten aanzien van grensbewaking en immigratie. Daarin beloofde hij de betreffende diensten te versterken door 10.000 man extra aan te trekken, harde aanpak en snelle deportatie van illegalen en de bouw van een muur op de grens met Mexico. Deze moet drugs en migranten tegenhouden.

In de nu door Kelly verspreide richtlijn, waaruit CNN al in het weekeinde citeerde, staat niets over het inreisverbod van de ingezetenen van een zevental overwegend islamitische landen. Daarover lopen nog verschillende rechtszaken. Het Witte Huis werkt aan een herziene versie van het decreet. Ook wordt niet gerept over de mogelijke inzet van reservisten van de National Guard voor de beveiliging van de grenzen in het zuiden en westen.