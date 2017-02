Moskee van aanslagpleger Berlijn gesloten

ANP Moskee van aanslagpleger Berlijn gesloten

BERLIJN - De moskee waar de dader van de aanslag in Berlijn regelmatig kwam, is gesloten. Volgens Duitse media dinsdag heeft de vereniging die de moskee beheerde, Fussilet 33, het huurcontract beëindigd.

Door ANP - 21-2-2017, 16:52 (Update 21-2-2017, 16:52)

De moskee in de Perleberger Straße stond bekend als een ontmoetingsplaats voor radicale moslims. Ook Anis Amri, die de aanslag op de kerstmarkt vorig jaar december pleegde, was een regelmatig bezoeker. Op de avond van de aanslag op 19 december was hij daar gefilmd.

De regering van Berlijn was sinds de aanslag, waardoor twaalf mensen om het leven kwamen, bezig om de vereniging verboden te krijgen. Dat verbod is door het sluiten van de moskee niet van de baan, aldus Duitse media.