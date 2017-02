Verkeerschaos dreigt door stakingen in Italië

ROME - Door verschillende stakingen dreigt een verkeerschaos te ontstaan in Italië en Rome in het bijzonder. Taxichauffeurs gingen dinsdag al voor de zevende dag op rij de straat op om te protesteren tegen het Amerikaanse vervoersbemiddelingsbedrijf Uber en tegen een voorgenomen wetswijziging, waarin ze een deregulering van hun branche zien.

Door ANP - 21-2-2017, 16:01 (Update 21-2-2017, 16:01)

In Rome rijden er woensdagmiddag geen bussen, trams en metro's en minder treinen. De vakbonden hebben bovendien het personeel van vliegmaatschappij Alitalia, die in zwaar weer verkeert, opgeroepen donderdag het werk neer te leggen.

Van de staking van taxichauffeurs hebben in Rome en Milaan veel reizigers last die naar het vliegveld willen. In de hoofdstad was de sfeer gespannen en soms agressief. Voor het parlement werd vuurwerk afgestoken. Verkeersminister Graziano Delrio wil wel praten maar niet onder dreiging.