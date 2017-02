President Zuid-Soedan wil hulp toelaten

JUBA - President Salva Kiir van Zuid-Soedan heeft hulporganisaties dinsdag veilige toegang beloofd tot hongerende burgers. Zijn regering en drie organisaties van de Verenigde Naties waarschuwden een dag eerder dat bijna de helft van de 11 miljoen inwoners van het land over enkele maanden met ernstig voedselgebrek te maken kan krijgen. In sommige delen zouden nu al mensen sterven van de honger.

Door ANP - 21-2-2017, 15:25 (Update 21-2-2017, 15:25)

,,De regering zal ervoor zorgen dat alle humanitaire en ontwikkelingsorganisaties onbelemmerd toegang krijgen tot de hulpbehoevende bevolking in het hele land'', zei Kiir dinsdag in het parlement.

In Zuid-Soedan heerst sinds 2013 een burgeroorlog. Vanwege de onveilige situatie kunnen hulporganisaties sommige van de zwaarst getroffen gebieden niet of nauwelijks bereiken. Een groot deel van de bevolking is voortdurend op de vlucht, waardoor geen gewassen worden geplant of geoogst. Bovendien zijn voedselopslagplaatsen geplunderd en zijn hulpverleners vermoord.