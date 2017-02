Zaak dochter Albert II verder in maart

ANP Zaak dochter Albert II verder in maart

BRUSSEL - Over ruim een maand moet duidelijk zijn hoe de rechtszaak rond de Belgische 'koningsdochter’ Delphine Boël verder moet. De familierechtbank in Brussel spreekt zich dan uit over de procedure die zij is begonnen om koning Albert II (82) te laten erkennen dat hij haar biologische vader is, zo werd dinsdag duidelijk na de zitting.

Door ANP - 21-2-2017, 13:49 (Update 21-2-2017, 13:49)

Uit een DNA-test bij Boëls wettelijke vader is gebleken dat hij haar niet heeft verwekt. De 48-jarige Boël begon in 2013 een rechtszaak waarin zij onder meer gedaan wil krijgen dat de oud-vorst ook een DNA-test ondergaat.

Boël en haar moeder Sybille de Selys Longchamps, die tussen 1966 en 1984 een relatie met Albert zou hebben gehad, waren dinsdag aanwezig in de rechtbank. Albert liet zich door zijn advocaat vertegenwoordigen. Geen van de partijen wilde reageren na de zitting.