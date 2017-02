Miljoenenhulp EU voor hongersnood Zuid-Soedan

BRUSSEL - De Europese Commissie stelt 82 miljoen euro aan noodhulp beschikbaar om te voorkomen dat nog meer Zuid-Soedanezen sterven van de honger. Bijna 5 miljoen mensen, 40 procent van de bevolking, zijn afhankelijk van humanitaire hulp en voor 100.000 dreigt de hongerdood.

Door ANP - 21-2-2017, 12:36 (Update 21-2-2017, 12:36)

De Verenigde Naties luidden maandag al de noodklok over het door oorlog verwoeste land. EU-commissaris Christos Stylianides (Humanitaire hulp) sloot zich dinsdag aan bij de VN-oproep om hulpkonvooien onbelemmerde toegang te verlenen.

Het hulppakket is bedoeld voor Zuid-Soedan zelf, maar ook voor vluchtelingen in naburige landen. Het geld wordt besteed aan voedsel, water, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs. Sinds de gevechten in Zuid-Soedan eind 2013 oplaaiden heeft de Europese Unie meer dan 381 miljoen euro uitgegeven aan humanitaire hulp voor het Afrikaanse land.