1,5 jaar cel voor doden gewonde Palestijn

TEL AVIV - Een Israëlische militair die een gevangengenomen gewonde Palestijn doodschoot, heeft dinsdag anderhalf jaar cel wegens doodslag gekregen. De soldaat, Elor Azaria, bracht in maart vorig jaar de 21-jarige Abdul Fatah al-Sharif in het door Israël bezette Hebron om het leven. Het slachtoffer was gewond en kon zich niet meer verzetten. Beelden hiervan zijn destijds massaal gedeeld op sociale media.

Door ANP - 21-2-2017, 12:27 (Update 21-2-2017, 12:27)

Sergeant Azaria zei tegen een andere Israëlische soldaat dat de Palestijn verdiende om te sterven en schoot hem door het hoofd. Al-Sharif had kort tevoren samen met een andere Palestijn bezetters in Hebron met een mes aangevallen. De andere Palestijn werd meteen doodgeschoten.

Azaria's commandanten veroordeelden de misdaad en een krijgsraad bevond hem schuldig aan doodslag. Daar kan twintig jaar cel op staan. Aanklagers eisten tegen Azaria drie tot vijf jaar. Premier Benjamin Netanyahu heeft eerder verzekerd er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat Azaria gratie wordt verleend.

In Hebron wonen naar schatting 200.000 Palestijnen. De stad is sinds juni 1967 door Israël bezet. De bezettingsmacht is relatief groot en actief om naar schatting achthonderd Joodse kolonisten in de oude stad te houden.