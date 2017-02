Serveerster sleurt groot reptiel van terras

ANP Serveerster sleurt groot reptiel van terras

MURRAH - Een Franse serveerster in een Australische 'winery' heeft naam gemaakt als moedig reptielenverjaagster. De 25-jarige Samia Lila werkte in een restaurant in de Mimosa-wijngaard circa 400 kilometer ten zuiden van Sydney, toen een grote varaan het goed gevulde restaurant binnen kwam kuieren. Lila had nog nooit zo'n goanna gezien. Maar ze aarzelde geen moment toen het dier vanaf het terras het restaurant inging, meldden Australische media dinsdag.

Door ANP - 21-2-2017, 12:08 (Update 21-2-2017, 12:08)

Ze versperde het dier met een stoel de weg en zette het tussen de ramen en een tafelpoot klem. Toen greep ze het bij de lange staart. Pogingen van het 180 centimeter lange beest zich om te draaien en haar aan te vallen, mislukten omdat ze telkens met de staart de achterpoten van de reptiel omhoog trok. Zo werkte ze de ongenode gast het restaurant uit en van het terras. Volgens de werkgever van Lila, Glen Butson, is ze wel bang voor spinnen. Australische media noemen haar inmiddels de 'goanna girl'.

Het is niet bekend wat de goanna in het restaurant kwam doen. Deze roofdieren hebben scherpe tanden en lange klauwen en zijn volgens een informatiesite over dit reptiel ,,niet kieskeurig over wat ze eten''.