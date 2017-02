Le Pen weigert hoofddoekje in Beiroet

BEIROET - Een soennitische voorman in Libanon, grootmoefti Abdel-Latif Derian, heeft dinsdag geweigerd de Franse presidentskandidate Marine Le Pen te ontmoeten, omdat die geen hoofddoek wilde dragen. Le Pen is op bezoek in Libanon om haar internationale status als presidentskandidaat te verstevigen en omdat haar Front National (FN) volgens Franse media al lang banden heeft met leden van de christelijke gemeenschap in Libanon.

Leden van het FN, onder wie Le Pens vader, FN-oprichter Jean-Marie Le Pen, steunden in de Libanese burgeroorlog (1975-1990) christelijke leiders.

De rechts-populistische Le Pen is fel anti-islam en anti-EU. Het kleine Libanon is historisch een Franse vinding. Het land werd na de ineenstorting van het Ottomaanse Rijk door Franse bestuurders in het leven groepen als een staat in het Midden-Oosten met een christelijke meerderheid. Christenen vormen nu zo'n 40 procent van bevolking. Een grote meerderheid is islamitisch en de sjiieten overvleugelen in aantal en invloed de soennieten volgens waarnemers.

Het tweedaagse bezoek van Le Pen aan Libanon is geen doorslaand succes voor de presidentskandidate. Ze werd weliswaar als 'simpele' partijleider ontvangen door een president en een premier van een land, maar de ontvangst bij onder anderen president Michel Aoun, een christen, was koeltjes. De Libanese premier Saad Hariri, een soenniet, riep Le Pen op de islam niet met terrorisme op een lijn te stellen.