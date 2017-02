Onrust in Ecuador na onbesliste verkiezingen

QUITO - De einduitslag van de presidentsverkiezingen van zondag in Ecuador laat op zich wachten. Het leger heeft gewaarschuwd geen onregelmatigheden te accepteren, meldde krant El Comercio dinsdag.

Door ANP - 21-2-2017, 9:52 (Update 21-2-2017, 9:52)

De kiesraad heeft laten weten dat de einduitslag pas woensdag bekend wordt. Dit is volgens zegslieden van de oppositie hoogst ongebruikelijk. Ze verdenken de autoriteiten ervan te knoeien met de uitslagen om te voorkomen dat er een tweede ronde in de verkiezingen op 2 april nodig is. Betogers belagen het hoofdkwartier van de kiesraad in Quito omdat ze denken dat de regeringskandidaat wordt bevoordeeld.

Er is al bijna 90 procent van de stemmen geteld en op kop gaat de kandidaat van de linkse regering, Lenín Moreno Garcés, met ruim 39 procent van de stemmen. De belangrijkste kandidaat van de oppositie is blijkens de voorlopige uitslagen de bankier en ex-minister Guillermo Lasso Mendoza die op 28,3 procent staat. Een tweede ronde is volgens het kiesstelsel niet nodig als Moreno over de 40 procent gaat en zijn voorsprong op Lasso zo groot blijft.