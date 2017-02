Doodsoorzaak Kim Jong-nam nog raadsel

ANP Doodsoorzaak Kim Jong-nam nog raadsel

KUALA LUMPUR - De Maleisische autoriteiten hebben nog steeds niet vastgesteld waaraan Kim Jong-nam, de van de familie vervreemde halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, vorige week is overleden. Zelfs het lichaam is nog steeds niet officieel geïdentificeerd.

Door ANP - 21-2-2017, 9:26 (Update 21-2-2017, 9:26)

Kim stierf nadat hij in de budgetterminal van de luchthaven van Kuala Lumpur was aangevallen en iets in zijn gezicht gespoten kreeg. De vicepremier van Maleisië zei dat het slachtoffer Kim Jong-nam was, maar directeur-generaal Noor Hisham Abdullah van het ministerie van Volksgezondheid verklaarde dinsdag dat de autoriteiten nog niet beschikken over DNA-materiaal van familie om dat met het DNA van het slachtoffer te vergelijken.

Op het lichaam zijn geen sporen van prik- of steekwonden gevonden. Evenmin is er iets gebleken van een hartaanval. ,,De doodsoorzaak en identiteit zijn nog niet bekend'', zei Noor.

Zuid-Koreaanse en Amerikaanse functionarissen gaan ervan uit dat Kim door Noord-Koreaanse agenten is gedood. Kim woonde onder Chinese bescherming in Macau.