ANP Weer demonstraties tegen Trump

NEW YORK - In Amerikaanse steden zijn mensen maandag de straat op gegaan om te demonstreren tegen president Donald Trump. Zij doopten de feestdag President's Day om tot Not My President's Day. De opkomst was bescheiden. In Los Angeles ging het om enkele duizenden betogers, maar in andere steden bleef het protest beperkt. Daar demonstreerden honderden mensen.

Door ANP - 21-2-2017, 3:38 (Update 21-2-2017, 3:38)

Met President's Day worden alle presidenten van de VS geëerd. Het valt altijd op de derde maandag van februari. Ambtenaren zijn vrij en beurzen zijn gesloten.