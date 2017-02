Vliegtuigje crasht op winkelcentrum Australië

MELBOURNE - Een klein vliegtuigje is dinsdagmorgen lokale tijd in Australië neergestort op een outletcentrum bij het vliegveld van Essendon, net buiten Melbourne. Volgens de lokale autoriteiten ging het om een gecharterd vliegtuig met vijf inzittenden aan boord. De passagiers waren op weg naar King Island voor een golftrip. Op de de grond zijn geen slachtoffers gevallen.

Door ANP - 21-2-2017, 3:36 (Update 21-2-2017, 3:36)

Direct na het ongeluk waren er enorme rookwolken en een vuurbal te zien op de plek waar het toestel neerkwam. Volgens de Australische politie heeft geen van de inzittenden het ongeluk overleefd. De crash is vermoedelijk ontstaan door een storing in de motor. Het ongeluk gebeurde vrij snel na het opstijgen. De piloot heeft nog geprobeerd terug te keren naar het vliegveld. De brandweer is bijna twee bezig geweest om de brand te blussen. De kerosine zorgde voor een groot vuur.

Het is het zwaarste luchtvaartongeluk in dertig jaar in de staat Victoria. De premier van de staat, Daniel Andrews, zei dat het een ,,extreem verdrietige dag was."