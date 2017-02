Trump wil McMaster als veiligheidsadviseur

ANP Trump wil McMaster als veiligheidsadviseur

WASHINGTON - De Amerikaanse president Trump heeft maandag de luitenant-generaal Herbert Raymond McMaster benoemd als zijn veiligheidsadviseur. De 54-jarige McMaster wordt de opvolger van Michael Flynn, die vorige week moest vertrekken omdat hij in het geheim met de Russische ambassadeur in Washington over de Amerikaanse economische sancties had gesproken en daarover had gelogen.

Door ANP - 20-2-2017, 21:18 (Update 20-2-2017, 21:50)

Trump wil verder Keith Kellogg chef-staf van de nationale veiligheidsraad maken. Deze 72-jarige ex-generaal nam Flynns taak als veiligheidsadviseur de afgelopen dagen waar. De president zoekt in zijn team tevens een functie voor John Bolton, van 2005 tot 2006 de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties.

McMaster zit sinds 1984 bij het leger en heeft een lange reeks functies vervuld. Hij nam deel aan de Golfoorlog, commandeerde eenheden in Irak en Afghanistan en had een rol in de War on Terror, zoals president Bush de militaire campagne na 9/11 tegen het internationale terrorisme in 2001 betitelde.

Verrassing

Anderzijds werkte McMaster als hoogleraar militaire geschiedenis. Hij studeerde en werkte op de bekende militaire academie Westpoint, studeerde af aan de University of North Carolina en werkte later aan de Stanford University. Momenteel zit hij in de directie van het Army Capabilities Integration Center, een legerinstituut dat onder meer werkt aan materieel, training, systemen en doctrine.

De generaal wordt alom zeer gewaardeerd als militair tacticus en strategisch denker. Maar zijn benoeming komt desondanks als een verrassing omdat hij eveneens te boek staat als iemand die niet schroomt de autoriteit van een ander ter discussie te stellen. In 2014 schopte McMaster het tot de lijst van honderd meest invloedrijke mannen van Time Magazine. Hij publiceerde in 1997 het alom geprezen boek Dereliction of Duty (taakverzuim), waarin hij het Amerikaanse politieke en militaire leiderschap in de Vietnamoorlog bekritiseerde.

President Trump was het afgelopen weekeinde in Florida druk bezig met de opvolging van Flynn. De admiraal Robert Harward was Trumps eerste keus, maar deze wees de functie af. De gepensioneerde generaal en CIA-chef David Petraeus was ook even in beeld maar viel af.