Crisis Brazilië schaduw over carnaval

ANP Crisis Brazilië schaduw over carnaval

RIO DE JANEIRO - De voortslepende recessie hangt ook dit jaar als een schaduw over de carnavalsvieringen. Al circa vijftig gemeenten in heel het land hebben het hele feest afgelast, omdat ze geld voor dringender zaken nodig hebben zoals bijvoorbeeld een nieuwe ziekenauto, meldden Braziliaans media.

Door ANP - 20-2-2017, 19:33 (Update 20-2-2017, 19:33)

De bekendste en grootste feestvierder is Rio de Janeiro, de stad waar de burgemeester zegt dit jaar minstens een miljard doller (940 miljoen euro) tekort te komen. Rio de Janeiro is ook de hoofdstad van de gelijknamige deelstaat waar de tekorten zes keer hogen dreigen uit te vallen. Het carnaval van Rio zal niet worden afgelast, maar veel carioca's, zoals de inwoners genoemd worden, denken angstig terug aan de politiestaking in de naburige deelstaat Espíritu Santo. Die leidde deze maand tot een golf van misdaad en legde de hoofdstad Vitória vrijwel lam.