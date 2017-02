Vluchtelingendienst mag mobieltjes checken

ANP Vluchtelingendienst mag mobieltjes checken

BERLIJN - De Duitse vluchtelingen- en migratiedienst (BAMF) mag binnenkort mobieltjes van asielzoekers opeisen om de gegevens die erop staan te controleren. Dat kan nodig zijn om te bepalen of iemand kans maakt op een verblijfsvergunning of moet worden uitgezet.

Door ANP - 20-2-2017, 16:15 (Update 20-2-2017, 16:15)

Het wetsontwerp van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat confisqueren van telefoons mogelijk maakt, ligt momenteel ter beoordeling bij de verschillende departementen voordat het in stemming kan worden gebracht. Dat heeft een woordvoerder maandag bekendgemaakt.

De BAMF kan op deze manier gemakkelijker achter de identiteit van asielzoekers komen als die zelf niet meewerken. Volgens het ministerie gaat het om afzonderlijke gevallen en is men ervan bewust dat deze maatregel ingrijpt in het privéleven. Maar ook de inzet is hoog. Oppositiepartij Die Linke is tegen de wet, die eerder deze maand werd aangekondigd, omdat medewerkers dan ook dagboeken kunnen lezen en brieven openen waarmee ze niets te maken hebben.

De buitenlandministeries van de deelstaten en de politie hebben al het recht datadragers uit te lezen.